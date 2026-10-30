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Испанският футбол е на прага на историческа промяна в съдийството. Арбитрите в Ла Лига вече ще застават публично пред камерите след края на двубоите, за да анализират и обясняват отсъжданията си. За тази "екстра" те даже ще получават пари.

Новият механизъм ще бъде въвеждан поетапно, като пилотният тест ще се проведе още тази неделя по време на баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад.

Въпреки че темата за съдийството отдавна е изключително напрегната в Испания, ръководството на първенството и Съдийският комитет са готови да направят решителна крачка към прозрачност. Официaлните лица ще отговарят на въпросите на журналисти от телевизионните оператори, притежаващи правата за излъчване, веднага след последния съдийски сигнал.

Нововъведението ще започне с два двубоя от предстоящия кръг, като двата основни телевизионни канала - DAZN и Movistar+, ще имат възможност да вземат по едно следобедно или вечерно флаш интервю с рефер. Процесът ще бъде оценяван постепенно с оглед разширяването му в бъдеще.

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Трябва да се отбележи, че от началото на настоящия сезон испанските съдии вече дават изявления и преди началото на мачовете.

Допълнителните медийни изяви са част от споразумение, постигнато между синдиката на арбитрите АЕСАФ, Ла Лига и Испанската футболна федерация.

От страна на Ла Лига е предвиден фонд в размер на 500 000 евро за финансово възнаграждение на съдиите за участието им в телевизионните формати.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.