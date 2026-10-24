Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3 в съботното дерби от програмата на Серия "А". А ако някой от двата отбора трябва да е по-доволен от крайния резултат на "Диего Армандо Марадона" в Неапол, това определено са столичани, защото те отмъкнаха точката в предпоследната минута на редовното време.

Преди това Наполи поведе в резултата със задна ножица на Франк Ангиса в 28-ата минута, а в 48-ата и Скот МакТоминей отбеляза поредния си гол за южняците, за да удвои преднианта им.

"Вълците" обаче не се отказаха и се върнаха в играта с две бързи попадения на Матиас Соуле и Леонардо Балерди, съответно в 70-ата и 74-ата минута. За Балерди това бе първото от общо две изравнителни попадения тази вечер, но преди да повтори упражнението, МакТоминей пак даде преднина на Наполи - 3:2 седем минути преди края.

В 89-ата минута Балерди, който влезе като смяна, засече с глава центриране на Уесли, за да направи резултата 3:3.

Междувременно Масимилиано Алегри бе изгонен от пейката на домакините заради бурни протести към съдията с искане за нарушение на голмайстора при шестото попадение в мача.

Рома е на трето място с 18 точки от 9 мача и е един от четирите отбора без загуба в елита на Италия. Останалите са водачите Лацио и Интер, както и петия в подреждането Милан.

Наполи е десети с 11 точки.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467