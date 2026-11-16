Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски похвали футболистите си за представянето през първото полувреме в мача в Естония, но остана разочарован от играта в защита при загубата с 1:2.

"Наистина неуспешни квалификации за нас. Негативно представяне в почти всички мачове. Имахме отделни моменти, но в по-голямата част от мачовете негативните моменти преобладаваха. Днес променихме почти всичко, за което се бяхме готвили. Момчетата положиха старание, особено през първата част. Имахме достатъчно на брой подавания в наказателното поле, но не успяхме да стигнем до стрелба. Головете са необясними. На такова ниво, ако допускаш такива голове, трудно можеш да спечелиш. Виждам, че момчетата, които интегрирахме, направиха добри минути и се надявам това да им помогне в клубовете и да бъдат в основата на този национален отбор.

Сменихме системата на игра. Мисля, че беше успешно. Отнехме достатъчно на брой топки. Може да имаме резерви към присъствието на противника в наказателното поле. Това беше риск за нас. Не бяхме играли заедно по този начин. Футболистите положиха максимални усилия да постигнем резултат. Ако отборът иска да тръгне във възходяща линия, трябва да намалим ситуациите, които допускаме. Отборът може да има гъвкава структура и срещу различните противници да играе по различен начин.

Г-н Иванов излезе и каза, че се търси вариант за нов селекционер. Надали аз ще бъда в тежест. Каквото решение се вземе, ще бъде правилно. Трябва да се развиваме и да интегрираме нови момчета, които тепърва навлизат в националния отбор. По този начин да им помогнем да излязат да играят в чужбина.

Талантлива нация сме, имаме потенциал. Истината е в целенасочена работа и компетентност, нищо друго", заяви наставникът.