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Временният национален селекционер Атанас Рибарски включи четирима дебютанти в първия си списък на поста.

Рибарски вече води България в два мача, но тогава той пое поста "на пожар" в средата на международната пауза и трябваше да работи с играчите, които неговият предшественик Александър Димитров е повикал.

Днес временният селекционер обяви първия изцяло свой състав, като това са играчите, с които България ще завърши участието си в турнира Лига на нациите.

На 13 ноември родният тим посреща Исландия в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в Талин.

Впечатление прави липсата на футболисти от шампиона и лидер в класирането Левски. Да, "сините" не играят с кой знае колко българи, но в състава го няма и капитана Кристиан Димитров, който бе част от последната международна пауза и дори носеше лентата на националния тим.

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От състава продължава да отсъства Светослав Вуцов, който се отказа от отбора след конфликт с Александър Димитров, а очевидно треньорската рокада не го е накарала да се завърне, или този път отсъствието му се дължи на треньорско решение.

Опция бе и Асен Митков, но контузия го извади от игра за месец и вероятно това е причината доскорошният капитан на младежите да не направи своя дебют за мъжете.

ЦСКА е с един футболист в лицето на Теодор Иванов, докато Лудогорец е с двама, като това са Ивайло Чочев и Симеон Шишков.

Докато централният бранител на Пиза Росен Божинов вече има мачове за България, то други четирима ще очакват своя дебют в следващите две срещи.

Това са вратарят Пламен Андреев, левият бранител Симеон Шишков, халъф Иван Панков и крилото Георги Лазаров.

Ето и пълният списък с играчи:

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Пламен Андреев (Дебрецен, Унгария), Алекс Божев (ЦСКА 1948)

Защитници: Теодор Иванов (ЦСКА), Емил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвен, Нидерландия), Симеон Шишков (Лудогорец), Иван Турицов (Батуми, Грузия), Росен Божинов (Пиза, Италия), Стефан Велков (Сьондериска, Дания), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева, Израел), Димитър Велковски (Арда)

Халфове: Илия Груев (Лийдс, Англия), Ивайло Чочев (Лудогорец), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Иван Панков (АЕК Ларнака, Кипър), Асен Чандъров (Ботев Пд), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Марин Петков (Ал Таавун, Саудитска Арабия), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Георги Лазаров (Черно море), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Кристиян Балов (Цървена Звезда, Сърбия)

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