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Лацио продължава с невеоятното си представяне от началото на сезона в Серия А.

Воденият от Дженаро Гатузо тим спечели и гостуването си на Ювентус от 7-ия кръг с категоричното 3:0, като продължава да пише история.

Лацио на Гатузо продължава да впечатлява и да е равен с лидера
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"Орлите" правят най-добрия старт в ерата на трите точки, като вече имат 19 пункта от първите седем кръга. Гатузо пък стана и първият треньор в историята на клуба, постигнал шест победи в първите седем мача от сезона.

Иначе точни за успеха на римляните тази вечер бяха Оливер Провстгаард в 37-ата, Густав Исаксен в 66-ата и Фисайо Деле-Баширу в 89-ата минута.

С тази победа Лацио излезе на второ място - с равен точков актив с лидера Интер.

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