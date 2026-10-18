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Лацио продължава с невеоятното си представяне от началото на сезона в Серия А.
Воденият от Дженаро Гатузо тим спечели и гостуването си на Ювентус от 7-ия кръг с категоричното 3:0, като продължава да пише история.
"Орлите" правят най-добрия старт в ерата на трите точки, като вече имат 19 пункта от първите седем кръга. Гатузо пък стана и първият треньор в историята на клуба, постигнал шест победи в първите седем мача от сезона.
Иначе точни за успеха на римляните тази вечер бяха Оливер Провстгаард в 37-ата, Густав Исаксен в 66-ата и Фисайо Деле-Баширу в 89-ата минута.
Спортът е повече от резултат
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С тази победа Лацио излезе на второ място - с равен точков актив с лидера Интер.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.