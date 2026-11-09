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Мартин Минчев отпада от състава на националния отбор на България заради травма, получена в последния мач на клубния му тим Краковия в полското първенство.

Национален отбор

Контузията няма да му позволи да вземе участие в предстоящите две срещи от турнира Лига на нациите срещу Исландия (13 ноември) и Естония (16 ноември).

На негово място селекционерът Атанас Рибарски повика футболиста на Арда Светослав Ковачев.

След 4 мача България е на трето място в групата си с 4 точки, Исландия е лидер с 8, Естония има 6, а Люксембург - с 3.

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