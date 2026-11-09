Рокада в националния отбор, офанзивен футболист е аут заради травма
Светослав Ковачев смени Мартин Минчев
Мартин Минчев отпада от състава на националния отбор на България заради травма, получена в последния мач на клубния му тим Краковия в полското първенство.
Национален отбор
Контузията няма да му позволи да вземе участие в предстоящите две срещи от турнира Лига на нациите срещу Исландия (13 ноември) и Естония (16 ноември).
На негово място селекционерът Атанас Рибарски повика футболиста на Арда Светослав Ковачев.
След 4 мача България е на трето място в групата си с 4 точки, Исландия е лидер с 8, Естония има 6, а Люксембург - с 3.