Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Рома постигна осмата си победа в единадесет мача от началото на сезона в Серия "А" и продължава да е един от двата отбора без загуба. "Вълците" победиха Сасуоло с 3:0 на "Олимпико" и така поставиха под напрежение градския си съперник Лацио, който е лидер в класирането и утре има тежко гостуване на юг - срещу Наполи.

"Джалоросите" са с актив от 27 точки, като освен осемте успеха имат и три равенства, както и най-резултатното нападение в шампионата (31 гола).

Защитникът Марио Ермосо даде началото с гол в 27-ата минута, като изпълнението бе присъщо на нападател - мощен изстрел с левия кръг над ръцете на вратаря. Автогол на Себастиан Валукиевич, който протегна крака си в неточния момент, увеличи преднината на столичани до 2:0 само три минути по-късно.

Третото попадение пък бе дело на Родриго Мора, който в 58-ата минута затвърди отличната форма, в която се намира - в последните четири мача той е вкарал три пъти и е асистирал веднеъж.

Рома е на точка от Лацио, който води колоната с 28, а Интер е трети с 25, като и двата тима все още не са изиграли мачовете си от кръга, а за шампионите от Милано утре също предсто дерби като гост на Комо.

Сасуоло пък е седемнадесети с 8 точки и вече пет поредни загуби.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Откриха телата на петима моряци на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader Днес
Откриха телата на петима моряци на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader
22405
Тайната зад името Деми Мур Лайф
Тайната зад името Деми Мур
4857
Гълъб Донев отговори на обвиненията за втория пенсионен стълб Бизнес
Гълъб Донев отговори на обвиненията за втория пенсионен стълб
8140
Кибератаки застрашават жизненоважни системи в Европа, Италия е в повишена готовност IT
Кибератаки застрашават жизненоважни системи в Европа, Италия е в повишена готовност
3668
От милиционерските кордони до последния поклон: Uriah Heep и две различни Българии в непоказвани снимки Impressio
От милиционерските кордони до последния поклон: Uriah Heep и две различни Българии в непоказвани сни...
6905
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира? Trip
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира?
6910
Инфлуенсърите луднаха по този десерт: Ябълкови рози Вкусотии
Инфлуенсърите луднаха по този десерт: Ябълкови рози
545
Слънчев ще бъде съботният ден Времето
Слънчев ще бъде съботният ден
1037