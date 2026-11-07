"Вълците" са един от двата отбора без загуба в Серия "А"

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Рома постигна осмата си победа в единадесет мача от началото на сезона в Серия "А" и продължава да е един от двата отбора без загуба. "Вълците" победиха Сасуоло с 3:0 на "Олимпико" и така поставиха под напрежение градския си съперник Лацио, който е лидер в класирането и утре има тежко гостуване на юг - срещу Наполи.

"Джалоросите" са с актив от 27 точки, като освен осемте успеха имат и три равенства, както и най-резултатното нападение в шампионата (31 гола).

Защитникът Марио Ермосо даде началото с гол в 27-ата минута, като изпълнението бе присъщо на нападател - мощен изстрел с левия кръг над ръцете на вратаря. Автогол на Себастиан Валукиевич, който протегна крака си в неточния момент, увеличи преднината на столичани до 2:0 само три минути по-късно.

Третото попадение пък бе дело на Родриго Мора, който в 58-ата минута затвърди отличната форма, в която се намира - в последните четири мача той е вкарал три пъти и е асистирал веднеъж.

Рома е на точка от Лацио, който води колоната с 28, а Интер е трети с 25, като и двата тима все още не са изиграли мачовете си от кръга, а за шампионите от Милано утре също предсто дерби като гост на Комо.

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Сасуоло пък е седемнадесети с 8 точки и вече пет поредни загуби.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.