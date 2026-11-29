"Вълците" с пореден разгром през сезона в Серия "А'

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Рома на Джанпиеро Гасперини продължава да е най-впечатляващият отбор през този сезон в Серия "А", като постигна пореден разгром.

"Римските вълци" разкъсаха Монца на своя "Стадио Олимпико" с 4:0 в среща от 13-ия кръг, като по този начин навъртяха пет поредни победи и продължават да са втори с актив от 33 точки. Те са на две точки зад градския съперник Лацио, който също спечели в този кръг.

Тон на поредната голова фиеста даде Донил Мален, който вкара 13-ия си гол за сезона в 12-ата минута след страхотна индивидуална игра.

В 24-ата минута резултатът вече беше 2:0. Другата звезда в атака Матиас Суле се разписа след асистенция на Мален и подхлъзване на бранителя срещу него Андреа Карбони.

Най-красивият гол бе за 3:0 и дойде в 36-ата минута. Негов автор беше отново Суле с фамозен удар от далечна дистанция.

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Последният четвърти гол падна в продължението на срещата. Вкара го резервата Сантяго Кастро след асистенция на друга резерва в лицето на Даниеле Гиларди.

Валентин Антов отново остана на пейката за Монца и не записа минути. Тимът му е 15-ти в класирането с актив от 10 точки, само на една от зоната на изпадащите.

В друг мач от деня Сасуоло и Наполи завършиха при резултат 0:0.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.