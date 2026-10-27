Комо също спечели след драматичен обрат в края

135 Снимка: АР/БТА

Рома се върна на победния път в Серия "А" след домакинско 4:2 срещу Каляри.

"Вълците" направиха три ремита в последните си четири двубоя в местния шампионат, но днес не допуснаха издънка и продължиха с преследването на лидерите.

След девет изиграни мача Рома е на третото място с 21 точки, спечелени с шест победи и три равенства, като "вълците" изостават на една точка от шампиона Интер, който е с мач по-малко, както и на 4 точки от градския си съперник Лацио, който взе по-беда по-рано днес.

Мачът на "Олимпико" започна с ранен шок за домакините, защото Каляри получи дузпа в седмата минута, а Нзола я превърна в гол.

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Рома обаче не се стресна от този старт, защото само десетина минути по-късно обратът вече бе факт.

Лули изравни, а след това асистира на Писили за 2:1 в полза на домакините.

Рома можеше сериозно да си изпати, защото не успя да затвори в мача и десет минути преди края появилият се от пейката Даниеле Малдини изравни.

И този път обаче шокът бе доста кратък, защото само в рамките на секунди в 85-ата и 87-ата минута, Родриго Мора и Дониел Мален вкараха два гола, с които донесоха победата с 4:2.

Плътно зад Рома в класирането се нареди отборът на Комо, който постигна късен обрат насред Торино и има с точка по-малко от вълците.

Комо победи с 3:1 Торино, като попаденията за гостите паднаха в 81-ата, 87-ата минута, както и в продължението на мача.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.