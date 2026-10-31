"Вълците" все така близо до лидерите в Серия "А"

115 Снимка: AP/БТА

Рома беше повече от категоричен и победи Удинезе с 5:2 като гост в среща от 10-ия кръг на италианското първенство и събра 24 точки, само с една по-малко от Интер и Лацио, които са на върха.

Гостите от италианската столица нямаха милост срещу Удинезе с четири гола през първото полувреме, включително на Родриго Мора и Дониел Мален, а треньорът Коста Руняич е пред уволнение.

Отне по-малко от 10 минути, за да бъде открит резултатът. Центриране на Уесли отляво намери Брайън Кристанте, който изненада Матео Палма с удар с глава от 10 метра в близкия долен ъгъл.

Матиас Суле от Рома уцели гредата, но попаденията не закъсняха и те бяха три в рамките на шест минути. Автори на попаденията бяха Дониел Мален, Моура и Еван Н`Дика, като за два от тях асистира Суле, а за един Кристанте.

До края на първата част отборът на Удинезе буквално капитулира и можеше да ивнкасира още голове, но все пак върна едно попадение след подновяването на мача. Комбинация на Голини и Ленън Милър стигна до Никола Дзаниоло, който намали. Матео Палма съкрати още пасива с втори гол, но в добавеното време Даниеле Гиларди оформи крайното 2:5.

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