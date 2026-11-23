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Роман на Лев Толстой става бестселър в Бразилия благодарение на футболист. Звучи като неособено добър виц, но всъщност е истина.

Става дума за книгата "Смъртта на Иван Илич", написана от руския писател през 1886-а, преди точно 140 години. А сега, поне в рамките на южноамериканската страна, се радва на неочаквано голяма популярност, след като един конкретен канал в YouTube, в който се обсъжда литература, посвещава епизод именно на това творение.

Е, какво пък толкова, вероятно ще си помислят мнозина, но интересното в случая е, че човекът, който стои зад въпросния канал, всъщност е професионален футболист. И то такъв на високо ниво, достигнал до Висшата лига на Англия и играл за националния отбор на Бразилия.

Става дума за Густаво Скарпа - най-добрият играч в бразилската лига за 2022 година и понастоящем част от Атлетико (Минейро). 32-годишният левичар, който в Европа преминава и през Олимпиакос, категорично чупи стереотипите за това колко интелигенти или колко неинтелигентни са професионалните фуболисти, като точно заради препоръката му, "Смъртта на Иван Илич" се превръща в най-продаваната книга в бразилската версия на Amazon.

"Бях избран за най-добър играч в Бразилия, спечелих Копа Либертадорес два пъти и никога не съм се чувствал толкова популярен, колкото сега. И говорим не за футбола, а за препоръките ми за книги", споделя Скарпа в интервю по темата.

Стига се дотам, че през месец октомври Скарпа бе поканен да връчи един от призовете по време на церемония за свързани с литературата награди. А преди да направи своя канал в YouTube, всичко започва като на шега - той използва профила си в Instagram, за да споделя краткото си мнение относно неща, които е прочел. Прави го с лек хумор.

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Снимка: Getty Images

А Алисия Клейн, която е спортен журналист в Бразилия, не пропуска да изкаже възхищението си от това развитие в извънфутболните занятия на Скарпа. Все пак Бразилия е страна, в която при проучване става ясно, че половината население няма прочетена книга в последните три месеца, а Клейн добавя, че Скарпа може да се превърне в антидот на Неймар, който e оставил футбола на заден план и рекламира всичко възможно.

"Футболистите са пример за подражание на много деца. И докато Неймар рекламираше бетинг компании преди това да бъде забранено, Скарпа от своя страна препоръчваше книги", добавя тя.

Страстта му към четенето се появява по време на престоя му в Палмейерас, когато през 2019-а един от стажантите, работещи с треньора по кондиционна подготовка казва, че ще му дава книга за всеки гол или асистенция, които Скарпа направи. А този сезон се оказва един от най-силните в кариерата му, така че четивата идват едно след друго.

"Четях дори докато се разхождах из базата на клуба - преди мачове останалите предпочитата да слушат музика, а аз си стоях в ъгъла с книга", връща се към началото на своята книжна страст играчът. Признава и че е имало закачки от страна на съотборници, но всичко е било изцяло добронамерено.

А сега популярността му е толкова голяма, заради книгите, а не само заради футбола, че от Атлетико Минейро, където играе сега, организират кампания с книги в социалните мрежи и тя се радва на голяма популярност. Дори и отвъд феновете на неговия отбор.

Така че добрите примери във футбола продължава да ги има. Дори и когато става дума за книги.

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