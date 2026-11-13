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Роналдиньо ще върне времето назад, когато излезе като титуляр в неделя в първия си официален мач от повече от десетилетие. Бразилецът ще играе в дербито от третото ниво на италианския футбол и ще опита да осъществи мечтата си да отбележи гол за последен път.

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Бразилската легенда и носител на "Златната топка" подписа с Равена през юни, като придоби и дял в клуба. Тъй като обаче не бе играл от последния си мач за Флуминензе през 2015 г., съществуваха съмнения дали феновете изобщо ще го видят отново на терена.

Преди три седмици от Равена обявиха, че бившият играч на Барселона и Милан ще се завърне в игра в неделния домакински двубой срещу местния съперник Форли, а старши треньорът Андреа Мандорлини потвърди пред журналисти, че Роналдиньо ще започне мача като титуляр.

"Той ще играе от самото начало, няма никакво съмнение", заяви Мандорлини.

"След това заедно ще решим колко време да остане на терена. Той е един от най-великите играчи на съвременната епоха. А ние се нуждаем от резултат. Винаги играем с трима нападатели - той ще бъде един от тях."

Роналдиньо пристигна в Италия в петък следобед и ще проведе само една тренировка със съотборниците си в събота, преди да направи дебюта си за клуба.

На стадион "Бруно Бенели" е изградена временна трибуна, която да побере публиката. Ако това наистина се окаже последният голям миг за Роналдиньо, той може да получи шанса да отбележи своя гол номер 300 в професионалната си кариера.

Симоне Раби ще си партнира с бразилеца в атаката на Равена. На пресконференция в петък той сподели, че ако в неделя бъде отсъдена дузпа в полза на отбора, именно Роналдиньо ще я изпълни.

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