Първият мач за страната от 4 години насам под егидата на ФИФА бе в Баку

51236 Снимка: Getty Images

Национален отбор на Русия изигра първия си мач в организиран от ФИФА турнир след прекъсване от над 4 години. Това се случи на първото световно първенство за юноши до 15-годишна възраст в азербайджанската столица Баку, където руските таланти победих връстниците си от Судан с 11:0.

Състезанието, което от световната федерация наричат и фестивал, има общо 189 участници, сред които е и България. Там обаче липсва Украйна, откъдето категорично отказаха участие заради присъствието на руснците.

"Това, че сме тук, ни носи чувство на задоволство и радост. Надяваме се, че ще продължим да показваме добри резултати в следващите си мачове", каза треньорът на Русия Денис Первушин.

И в същото време селекционерът изрази надежда, че талантите на страната ще могат да се върнат на международната сцена и в останалите възрасти при подрастващите.

Той категорично отказа да отговаря на въпроси, свързани с Украйна и вижданията му по темата с войната, както и дали наказанието на руски играчи и треньори е било честно. Не говори и дали смята потенциални бойкоти от страна на съперниците на мачове с Русия за нещо нормално.

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Первушин определи атмосферата като отлична, а отношението към играчите и останалите от рускяи тим като много добро.

В следващите си мачове Русия ще играе с Турция, Афганистан, Сиера Леоне и Джибути.

Мачове с екзотични съперници не са нещо ново за руския футбол. Мъжкият национален отбор на страната е принуден да играе предимно с подобни съперници от 2022-а насам, когато бе наложена санкцията от страна на УЕФА и ФИФА спрямо руския футбол.

За тези над четири години и половина досега съперници на "Сборная" са били тимове като Киргизстан, Кения, Куба, Виетнам, Бруней, Сирия, Гренада, Замбия, Йордания. И макар 15-годишните национал ина страната да играят в турнир под егидата на ФИФА, няма изгледи представителния тим и местните клубове да очакват нещо подобно скоро.

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