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Антонио Рюдигер обяви оттеглянето си от националния отбор на Германия през месец септември, след като игра в 86 мача за страната и участва на три световни първенства. 33-годишният защитник се сбогува официално с Бундестима преди победата с 5:0 срещу Нидерландия в Лигата на нациите в понеделник и сега ще се концентрира върху това да помогне на клубния си отбор Реал (Мадрид) да сложи край на сушата без спечелен трофей - продължаваща вече два пълни сезона.

"Не бих казал, че съм човек с голямо его. И виждам, че има по-млади от мен играчи, които са по-свежи, така че е време аз да си тръгна, а те да играят", каза той в интервю за The Athletic, коментирайки отказването си от Маншафта.

След което говори и по темата "Мадрид" - централният защитник е част от Реал от 2022 година насам, като започна петия си сезон на "Сантиаго Бернабеу" и скоро ще достигне до 200 изиграни мача за гранда.

"Две години без спечелен трофей е нещо ужасно за Реал. Тук приоритетът винаги са били и ще бъдат титлите", добавя Рюдигер.

Германецът се изказа положително за всички треньори, с които е работил в Реал - Карло Анчелоти, Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа, като нямаше как да пропусне и Жозе Моуриньо, като разкри, че той го е искал в отборите си неведнъж.

"Моуриньо многократно ме искаше, включително и когато беше в Тотнъм, а аз не играех много по онова време в Челси. Тогава бях по-млад и ето, че когато вече съм на 33, работим заедно", продължава опитният футболист.

Преди да се стигне до двата последни сезона, в които отличията липсват, Рюдигер взе обощо осем трофея с Реал, включително титлите в Ла Лига и Шампионска лига.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.