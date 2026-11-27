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Фенове на "Левски" се събраха пред посолството на Франция на столичната улица "Оборище", за да протестират и да поискат справедливост след баталните сцени, които се разиграха при гостуването на "сините" на Олимпик (Марсилия) снощи в Лига Европа. Привържениците на българския клуб бяха нападнати от френски хулигани на трибуните на "Стад Велодром", а кадрите не бяха никак красиви.

Общо 11 българи са пострадали при сблъсъците на стадиона.

ГАЛЕРИЯ ОТ ПРОТЕСТА >>>

А макар призивът за днешния протест бе той да мине мирно, ситуацията не се размина без напрежение, защото част от насъбралото се множество започна да обижда полицаите и жандармеристите, които бдяха за спазването на обществения ред.

Именно покрай тази ситуация се стигна до пререкание между левскарите, след като част от тях се опитаха да обяснят на другите, че целта на мероприятието е друга. Викове "Убийци!", "Няма да забравим, няма да простим", "Всичките французи в Африка", "Черни боклуци!", както и патриотични български лозунги огласиха централната столична улица, движението по която е спряно.

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ГАЛЕРИЯ ОТ ПРОТЕСТА >>>

Появи се и нова информация - като например, че феновете на "Левски" вече знаят името на един от основните участници в насилието от френска страна. И изискаха от властите в страната да вземат нужните мерки и своевременно да информират България за случващото се.

Снимка: Bulphoto

Също така стана ясно, че един от пострадалите българи е в наистина тежко състояние, като по думите на присъстващите има опаснот да загуби зрението си.

Протестиращите изразиха и недоволството от лиспата на акакваот и да е реакция от клубното ръководство на "Левски".

Снимка: БТА

Насъбралото се множество пя стария национален химн "Шуми Марица", както и скандира името на генерал Христо Луков - председвател на националистическата организация Съюз на българските нацонални легиони през 30-те и 40-те години на миналия век.

Той е бил министър на войната, но същевременно е противоречива фигура заради близките си връзки с Третия райх.

Снимка: БТА

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