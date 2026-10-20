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Съдията от Висшата лига на Англия Робърт Джоунс ще ръководи срещата между Нордселанд и ЦСКА от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщи УЕФА.

ЦСКА

Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Иън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит.

За системата за видеорабитраж (ВАР) също ще отговарят англичани. ВАР съдия е Пол Хауърд, а негов помощник ще бъде Ник Хоптън.

През този сезон Робърт Джоунс е ръководил седем двубоя, като от тях четири са във Висшата лига - Нотингам Форест - Лийдс (0:1), Нюкасъл - Борнемут (2:2), Манчестър Сити - Съндърланд (5:3) и Брайтън - Кристъл Палас (5:0). Любопитна подробност е, че от началото на кампанията Джоунс не е показал нито един червен картон и не е отсъдил нито една дузпа. Всъщност последният път, когато вдига червен картон, е през февруари 2025 година в мача между Астън Вила и Ипсуич (1:1), когато гони с два жълти картона Аксел Туанзебе от тима на "трактористите". Последният му директен червен картон пък е отпреди точно две години - на 19 октомври 2024 година той вади от игра Уилям Салиба от Арсенал при поражението с 0:2 от Борнемут.

Срещата между Нордселанд и ЦСКА е в четвъртък от 19:45 на стадион "Правото да мечтаеш" във Фарум.

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