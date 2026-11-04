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Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на efbet Лига.
Помощници на Попов ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а ВАР арбитър е Димитър Димитров. Срещата между Левски и ЦСКА е в неделя от 17 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Главният арбитър е един от най-опитните в листата на българския футбол и има във визитката си четири вечни дербита.
Две победи в тях печели ЦСКА, един мач завърши наравно, а победата на Левски дойде във финала за Купата на България през 2022 г. с 1:0.
През този сезон Попов е свирил по един двубой на "сини" и "червени". Левски спечели като гост на Локомотив (Сф) с 2:1 под негово ръководство, а ЦСКА би с 5:0 Ботев от Враца.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.