Томас Райс има много контузени, но въпреки това не може да се оплаче от липса на класа

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Трабзонспор обяви групата, с която потегля към София за гостуването на ЦСКА в Лига на конференциите. Турският тим ще се изправи срещу "армейците" в първата европейска среща на стадион "Българска армия" след реконструкцията на съоръжението в Борисовата градина.

Двубоят е от 22:00 часа утре.

Мохамед Салах, най-голямата звезда вероятно не само на Трабзон, а и на турското първенство като цяло, изпъква на фона на всички останали в състава. Но там е и Фабиньо, с когото бяха съотборници в Ливърпул, като те двамата не са единствените с опит в английската Премиър лийг - в тази група влизат Андре Онана и Стефан Савич. Салах има 328 мача в елита на Англия, Фабиньо е със 151, Савич има 11 двубоя за Манчестър Сити, докато Онана е изиграл 72 за Ман Юнайтед.

В състава личат и Вагнер Пина и Сидни Кабрал, които играха за Кабо Верде на Мондиал 2026

Ето и групата за утрешния мач:

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Вратари: Андре Онана, Ахмед Доган, Онурал Джевикан;

Защитници: Чбулке Нваиву, Дженк Йозкачар, Самет Акайдън, Сидни Кабрал, Мустафа Ескихеладж, Вагнер Пина;

Халфове: Фабиньо, Мустафа Кузей, Иджитан Чубукчу, Мелих Кабасакал, Бенжамен Бушуари, Озан Туфан, Оджужан Ертем, Ноа Савиоло;

Нападатели: Мохамед Салах, Ебере Пол Онуачу.

Кой ще победи в мача ЦСКА - Трабзонспор? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.