1500 Снимка: БТА

Трабзонспор няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици за гостуването на ЦСКА в София заради наказание от УЕФА. Турският клуб бе санкциониран с 80 000 евро и пълна забрана за продажба на билети за гостуващи привърженици за следващия мач на отбора като гост в европейските клубни турнири поради използване на пиротехнически средства и хвърляне на предмети при предишното гостуване на отбора в Лига на конференциите срещу финландския КуПС. Трабзонспор спечели двубоя, игран миналата седмица, с 4:2.

Турският клуб отнесе и допълнителни глоби - 15000 евро за навлизане на терена от феновете и още 5000 евро за причинени щети, като задължи клуба да се свърже с КуПС в срок от 30 дни за уреждане на въпроса с щетите, нанесени от неговите привърженици – а именно 13 счупени седалки в сектора за гости и повреди по терена, причинени от хвърлени пиротехнически средства.

Трабзонспор гостува на ЦСКА на 26 ноември, като двубоят се очаква да се играе на реконструирания стадион "Българска армия".

Турският тим, в чиито редици играе бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, ще пристигне в София и без своя президент Ертугрул Доган, който бе наказан с 45 дни забрана да се занимава с футболна дейност заради залагания.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.