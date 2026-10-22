Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Трабзонспор няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици за гостуването на ЦСКА в София заради наказание от УЕФА. Турският клуб бе санкциониран с 80 000 евро и пълна забрана за продажба на билети за гостуващи привърженици за следващия мач на отбора като гост в европейските клубни турнири поради използване на пиротехнически средства и хвърляне на предмети при предишното гостуване на отбора в Лига на конференциите срещу финландския КуПС. Трабзонспор спечели двубоя, игран миналата седмица, с 4:2.

Турският клуб отнесе и допълнителни глоби - 15000 евро за навлизане на терена от феновете и още 5000 евро за причинени щети, като задължи клуба да се свърже с КуПС в срок от 30 дни за уреждане на въпроса с щетите, нанесени от неговите привърженици – а именно 13 счупени седалки в сектора за гости и повреди по терена, причинени от хвърлени пиротехнически средства.

Трабзонспор гостува на ЦСКА на 26 ноември, като двубоят се очаква да се играе на реконструирания стадион "Българска армия".

Турският тим, в чиито редици играе бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, ще пристигне в София и без своя президент Ертугрул Доган, който бе наказан с 45 дни забрана да се занимава с футболна дейност заради залагания.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126275
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5142
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4132
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2070
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3265
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1193
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1473