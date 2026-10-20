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Трабзонспор продължава да прави спектакли за феновете си и да им подарява големи вечери, след като повали още един от традиционните три гранда на Истанбул. С 2:0 у дома бе пречупен Бешикташ, а Мохамед Салах вкара осмия си гол в осем кръга в Суперлигата за сезона, за да оглави листата на реализаторите в турското първенство.

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Салах се разписа за 2:0, а преди това бе вкарал местният любимец Озан Туфан. В добавка Египетския крал има и 3 асистенции в шампионатните мачове, плюс гол и асистенция в единствения двубой на Трабзон дотук в Лигата на конференциите - 4:2 срещу КуПС Купио от Финландия.

А след 4:0 над Галатасарай, отборът на Салах свали скалпа и на втори от истанбулските колоси. Бешикташ имаше куп положения в зрелищния мач, но двете попадения паднаха в неговата врата. Новината за добрата форма на Трабзонспор, воден от изкаралия едва месец като треньор на Лудогорец Томас Райс, не е никак позитивна за ЦСКА. В края на ноември турският тим ще гостува на "червените" в мач от третия по сила европейски турнир.

В класирането на Суперлигата води Галатасарай с 19 точки, а Трабзон е четвърти с 16, равен с Фенербахче.

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