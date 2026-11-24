Само в САЩ: Ултраси почитат с хореография починал хипопотам
Фиона бе сред най-популярните животни в зоопарка в Синсинати
Футболните привърженици правят какви ли не странни и на моменти луди неща по трибуните, но това, което готвят феновете на американския ФК Синсинати със сигурност попада в своя собствена категория. В събота, когато предстои мач на техните любимци срещу отбора на Нашвил, ултрасите ще издигнат хореография, която ще бъде посветена на починал обитател на местния зоопарк.
Става дума за хипопотам на име Фиона - животно, родено преждевременно през 2017 година, а слд това превърнало се в същинска суперзвезда в социалните мрежи.
От клуба заявиха, че "Фиона бе обичан хипопотам, превърнал се в символ на Синсинати и спечелил сърцата на хора по целия свят".
Мачът e от първия кръг на плейофите в Мейджър лийг сокър, като Синсинати взе аванс, печелейки първия мач като гост в Нашвил с 1:0. А победа на собствен терен ще прати отбора напред, тъй като се играе в плейофен формат до 2 от 3 победи.
Тимът от Охайо добавя, че срещата ще бъде под наслов "Всички за Синсинати, всички за Фиона", а след нейния край ще бъде направено дарение към зоопарка и ботаническата градина за всеки фен, присъствал на мача.
Капацитетът на "Ти Кю Ел Стейдиъм", където ФК Синсинати домакинства, е 26 000 зрители.
For Fiona. Forever in our hearts. FC Cincinnati will honor Fiona, the Cincinnati Zoo’s beloved hippo who became a symbol of Cincinnati and captured hearts around the world, during the club’s Audi 2026 MLS Cup Playoffs match against Nashville SC on Saturday, Nov. 28 at TQL Stadium. Ahead of the match, FC Cincinnati supporters will unveil a special tifo honoring Fiona. The club will also make a donation for every fan in attendance at TQL Stadium to the Cincinnati Zoo & Botanical Garden in Fiona’s memory. Details: https://t.co/PQKQcDbjRH— FC Cincinnati (@fccincinnati) November 23, 2026