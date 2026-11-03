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Ръководството на Съндърланд, който е сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа, няма намерение да се разделя с мениджъра Режис льо Бри въпреки разочароващото начало на сезона в Премиър лийг, съобщава BBC.

"Левски"

"Черните котки" се намират на последното двадесето място в английския елит, след като спечелиха само един от първите си девет мача. Последното поражение, дошло при гостуването на новака Ковънтри през уикенда, допълнително засили напрежението върху 50-годишния французин.

Въпреки незадоволителните резултати ръководството на клуба продължава да вярва, че Льо Бри е способен да изведе отбора от кризата, и възнамерява да му предостави още време.

Френският специалист пое Съндърланд през 2024 година и още в първия си сезон върна тима в Премиър лийг след осемгодишно отсъствие. През следващата кампания той изведе "черните котки" до седмото място и класиране за европейските клубни турнири за първи път от 53 години.

За разлика от представянето си в първенството, Съндърланд се справя значително по-добре в Лига Европа, където има две победи и едно равенство след първите три срещи. В четвъртък англичаните приемат Динамо (Загреб), а в неделя им предстои домакинство на Челси преди паузата за националните отбори.

Сблъсъкът между Съндърланд и Левски е насрочен за 28 януари 2027 година на стадион "Стейдиъм ъф Лайт" и ще бъде последен за двата отбора в основната фаза на Лига Европа.

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