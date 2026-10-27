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Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА София в основната фаза на Лигата на конференциите, победи драматично с 4:3 като гост на Ризеспор.

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Обрат донесе успеха на тима в двубоя от деветия кръг в турското първенство.

Дженаро Борели даде два гола аванс за домакините преди почивката, но до 57-ата минута голове на Мелих Кабасакал, Арал Симсир и Франкулиньо направиха резултата3:2 в полза на Трабзон.

Казим Лачи в 68-ата минута възстанови равенството, разписвайки се за Ризеспор, но шест минути преди края на редовното време Франкулиньо оформи крайния резултат, който осигури трето място за Трабзонспор с 19 точки.

ЦСКА посреща Трабзонспор в София на 26 ноември.

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