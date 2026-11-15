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Бившият защитник на Барселона, Ювентус, Пари Сен Жермен и националния отбор на Бразилия Дани Алвеш се разделя със съпругата си Жоана Санс след дългогодишен съвместен живот. Новината разкри журналистът Хави Ойос след разговор със самата Санс.

Двамата сключиха брак през 2017 година, а през октомври 2025 година се роди дъщеря им Хулета. Инициатор на раздялата е Санс, а основната причина е все по-силното обвързване на 43-годишния бразилец с религията, което е повлияло негативно на семейните им отношения.

"Жоана Санс и Дани Алвес са в процес на оформяне на развода. След като получих тези данни, се свързах с Жоана и тя ми разясни мотивите за това решение", обяви Ойос.

Журналистът пояснява, че бившият десен бек напоследък пътува по света като проповедник и лектор, проповядващ евангелската вяра. Това му занимание обаче е довело до сериозна дистанция с неговата съпруга и детето им.

"Както ми обясни Жоана, това го е отдалечило от нея и дъщеря им и тя се чувства напълно сама. Тя разбира вярата на Дани и не би имала против той да чете Библията или да посещава църква. Но решението му да посвети целия си живот на религията го изолира от семейството. В крайна сметка тя реши да постави край с думите: "Стига, достатъчно ми е, дотук бях". Именно затова в момента са разделени и оформят развода си", допълни журналистът.

Дани Алвеш първоначално бе осъден, а след това оправдан за изнасилване, като на последните снимки изглежда плашещо отслабнал, което породи съмнения, че има здравословни проблеми.

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