Сърбия ни победи с 3:1 на старта на юношеската евроквалификация в Португалия
Отборът ни до 17 г. не успя да вземе точка в първия си двубой от битката
Юношите до 17 години на България загубиха Сърбия с 1:3 на старта на Европейските футболни квалификации в Оейраш (Португалия). Срещата от група 6 трябваше да се играе вчера, но бе преместена за днес заради лошо време.
Национален отбор
Попадението за българския отбор вкара халфът на английския Уотфорд Александър Никифоров, който намали на 1:2 в 70-ата минута.
Сърбите поведоха с 2:0 с голове на Филип Лазович в 17-ата минута и Михайло Банкович в 29-ата. Постепенно българският тим поизравни играта, но истинската промяна в поведението им беше след почивката, като логично дойде и голът на Никифоров.
В добавеното време обаче съперникът показа класа и завърши атака с едно докосване чрез Павле Прийович, който оформи крайния резултат.
В другата среща от групата домакините на квалификацията от Португалия разбиха с 4:0 аутсайдера Андора. Именно Португалия, в състава на която е и Кристиано Роналдо-младши, е следващият съперник на България на 14-и ноември от 17:00 часа българско време. Този мач ще се окаже решаващ за класирането в следващия етап. Първите два отбора в групата продължават към същинските квалификации, а 3-ият и 4-ият слизат в Лига В на кампанията.