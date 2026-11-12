Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Юношите до 17 години на България загубиха Сърбия с 1:3 на старта на Европейските футболни квалификации в Оейраш (Португалия). Срещата от група 6 трябваше да се играе вчера, но бе преместена за днес заради лошо време.

Национален отбор

Попадението за българския отбор вкара халфът на английския Уотфорд Александър Никифоров, който намали на 1:2 в 70-ата минута.

Сърбите поведоха с 2:0 с голове на Филип Лазович в 17-ата минута и Михайло Банкович в 29-ата. Постепенно българският тим поизравни играта, но истинската промяна в поведението им беше след почивката, като логично дойде и голът на Никифоров.

В добавеното време обаче съперникът показа класа и завърши атака с едно докосване чрез Павле Прийович, който оформи крайния резултат.

В другата среща от групата домакините на квалификацията от Португалия разбиха с 4:0 аутсайдера Андора. Именно Португалия, в състава на която е и Кристиано Роналдо-младши, е следващият съперник на България на 14-и ноември от 17:00 часа българско време. Този мач ще се окаже решаващ за класирането в следващия етап. Първите два отбора в групата продължават към същинските квалификации, а 3-ият и 4-ият слизат в Лига В на кампанията.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки) Днес
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки)
107978
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
6398
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
25003
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
843
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3018
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
386
В Истанбул раздават паламуд безплатно (видео) Trip
В Истанбул раздават паламуд безплатно (видео)
1743
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
519
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1119
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
266