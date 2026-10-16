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Аржентинският защитник Лисандро Мартинес се е срещнал с ръководството на Манчестър Юнайтед и се е извинил за коментарите си по адрес на клуба и техническия директор Джейсън Уилкокс.

Юнайтед загуби с 0:2 от испанския Атлетико Мадрид във втория кръг на Шампионската лига.

След мача Мартинес разкритикува ръководството и Уилкокс за пасивността в трансферната политика.

"Днес се срещнах с ръководството и с мениджъра на клуба, и това беше много позитивен разговор, по време на който успяхме да обменим мнения и открито да обсъдим случилото се след мача във вторник.

Всички знаят, че съм емоционален човек и че футболът е моят живот. Разочарованието от загубата ме накара да изразя чувствата си в може би неподходящия момент и място и за това искам да се извиня.

Нашият клуб се представя най-добре, когато сме единни, и признавам, че думите ми тогава не допринесоха за това - написа Мартинес в профила си в Инстаграм. - Знам, че всички в Манчестър Юнайтед правят всичко възможно, за да постигнат общата ни цел: да постигнем успеха, който този клуб и неговите фенове заслужават.

Сега, когато тази ситуация е зад гърба ни, сме изцяло фокусирани върху това да победим заедно".

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