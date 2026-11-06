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СДВР обяви мерките за опазване на обществения ред преди дербито между Левски и ЦСКА. Двубоят ще се проведе на 8 ноември от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", а в охраната ще се включат и сили на Жандармерията, Националната полиция и областните дирекции на МВР.

Вечното дерби

Около стадиона ще бъде обособена зона с няколко контролно-пропускателни пункта, на които проверките ще се извършват от полицейски служители. Пропускането на зрители ще започне в 15:00 часа, като от СДВР призовават привържениците да пристигнат по-рано, за да се избегнат струпвания пред входовете.

Посетителите ще бъдат проверявани за забранени предмети, сред които огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и бутилки. Ще се следи и за недопускането на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и на извършители на противообществени прояви.

Охраната на самото спортно събитие е ангажимент на охранителни фирми. СДВР ще подпомага организатора и ще разполага с резервни сили за реакция при необходимост. Полицейски служители ще следят за обществения ред на територията на столицата преди, по време и след срещата.

Малолетните зрители ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена от интернет.

Заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението в централната част на София. При необходимост то ще бъде временно спирано и възстановявано след отпадане на ограниченията.

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