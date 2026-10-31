Отборът на Симеоне поне за малко се качи на върха в Ла Лига

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Атлетико Мадрид продължава да "тормози" двата големи фаворита за титлата в Ла Лига с чудесната си форма.

Хората на Диего Симеоне постигнаха седма поредна победа в първенството след солидно представяне и резултат 2:0 като гост на Леванте в 11-ия кръг.

Така "дюшекчиите" заслужиха поне временно първото място в класирането с актив от 28 точки, изпреварвайки лидера Барселона, който е с 27 и тази вечер приема Алавес.

След няколко пропуски Атлетико поведе в 36-ата минута с гол на Алехандро Грималдо, а през втората част в 62-ата минута хвана съперника на контраатака и стигна до втори гол чрез Джулиано Симеоне.

Така Атлетико продължи впечатляващата серия, която включва победи над Реал Сосиедад, Осасуна, Реал Мадрид, Алавес, Еспаньол, Депортиво ла Коруня и вече Леванте. В този период тимът победи и Манчестър Юнайтед в Шампионска лига, а сега му предстои дуел с гранда Байерн Мюнхен у дома, който пък предшества дуел с Барселона за първенството.

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Леванте прекъсна серия от три поредни мача без загуба и се намира на 16-ото място с десет точки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.