Хората на Диего Симеоне постигнаха седма поредна победа в първенството след солидно представяне и резултат 2:0 като гост на Леванте в 11-ия кръг.
Така "дюшекчиите" заслужиха поне временно първото място в класирането с актив от 28 точки, изпреварвайки лидера Барселона, който е с 27 и тази вечер приема Алавес.
След няколко пропуски Атлетико поведе в 36-ата минута с гол на Алехандро Грималдо, а през втората част в 62-ата минута хвана съперника на контраатака и стигна до втори гол чрез Джулиано Симеоне.
Така Атлетико продължи впечатляващата серия, която включва победи над Реал Сосиедад, Осасуна, Реал Мадрид, Алавес, Еспаньол, Депортиво ла Коруня и вече Леванте. В този период тимът победи и Манчестър Юнайтед в Шампионска лига, а сега му предстои дуел с гранда Байерн Мюнхен у дома, който пък предшества дуел с Барселона за първенството.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Леванте прекъсна серия от три поредни мача без загуба и се намира на 16-ото място с десет точки.