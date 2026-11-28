Сектор "Б" обяви бойкот на мачовете, иска диалог с ръководството
Организираните фенове преустановяват посещението на мачове
Организираните привърженици на Левски от Сектор "Б" обявиха бойкот и преустановяват посещението си на срещите на любимия си тим.
"Левски"
Причината е ясна на всички - недоволството в синята общност за действията на клуба около цялото гостуване в Марсилия, не само в моментите непосредствено около ексцесиите на "Велодром".
Масовото усещане сред феновете е, че клубът не е направил необходимото да ги защити, а очакванията за отлив на посещаемостта вече се официализираха с позицията на организираните фракции.
В нея се казва, че посещението на мачове в Сектор "Б" се преустановява до възобновяването на диалога между ръководство и фенове.
Ето и какво гласи позиция на Сектор "Б":
"Привържениците на Левски са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна. Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици.
Докато тази необходимост не бъде осъзната и за да се случи това възможно най-бързо, ние преустановяваме посещението на футболни срещи. Винаги сме били до Левски, когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали Левски е до нас, когато ние имаме нужда от него".