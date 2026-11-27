Сектор "Б" отправи остри думи към ръководителите на любимия си "Левски" Фенската организация публикува позиция, в която подчертава, че се надява шефовете да са рабрали, че ПФК "Левски" не е корпорация.

И изразява надежда да се състои лична срещуа с ръководител на клуба на стадион "Георги Аспарухов", по възможност българоговорящ.

Ето какво пишат феновете по повод последните 24 часа след грозните сцени в Марсилия:

"Понякога най-тежките последствия не идват от липсата на възможности, а от отказа да видиш очевидното. Липсата на предвидливост, комуникация и адекватна реакция може да превърне една предвидима ситуация в сериозна криза.

През последния месец ние, организираните привърженици на "Левски", всеки ден биехме тъпана за това, което ни очаква в неевропейския град Марсилия, но никой не пожела да приеме предупрежденията ни насериозно. Сега, след като неизбежното се случи, отново не успяваме да проведем адекватен разговор с представители на клуба, чиито цветове и ние защитаваме.

В тази връзка, имаме няколко кратки питания:

Ръководството на ПФК "Левски", ново или старо, ще отвори ли очите и съзнанието си за факта, че отборът ни не е корпорация, изградена на финансови отчети, а живо съществото, състоящо се от милиони клетки в лицето на своите привърженици?

Кога ще започне да се води ясен и редовен диалог, който да изчиства неяснотите, свързани с подобни невралгични събития, а и не само с тях?

Има ли ПФК "Левски" по подобие на своите привърженици достатъчно мъжество да поеме една битка с футболните и нефутболни институции, за да защити правата на левскарите и да потърси отговорност за репресиите и насилието, извършени над тях?

Въпреки че отправяме тези въпроси в писмена форма, очакваме отговорите им да получим в лична среща с ръководител на клуба, по възможност българоговорящ, ако такъв все още е останал на стадион "Георги Аспарухов", като очакваме тя да се състои в максимално кратък срок."