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Организираните фенове на ЦСКА в лицето Сектор "Г" публикувахв в социалните мрежи списък с 10 точки, които посетителите на Северната трибуна трябва да спазват на новия стадион "Българска Армия".

ЦСКА

"Армейците" се завръщат у дома утре вечер - в 19:30 часа срещу Славия ще бъде първото домакинство на модерното съоръжение в Борисовата градина, след като в продължение на почти три години "червените" домакинстваха на националния стадион "Васил Левски" - докато траеше реконструкцията.

Ето какво написаха от Трибуна Сектор "Г":

"Армейци,

Броени часове преди завръщането ни в Храма бихме искали да ви запознаем с правилата на поведение, на които ще държим изключително много оттук нататък. Поведението ни в Северната трибуна трябва да бъде в тотален унисон с прекрасното съоръжение, което отново наричаме с гордост наш дом. Ще бъдем безкомпромисни към всеки един, който грубо нарушава тези порядки и ще показваме нулева толерантност към онези, които си позволят да рушат, лепят, драскат или оскверняват стадиона и неговия външен и вътрешен вид.

Моля, запознайте се добре, нещата са изключително опростени и единственото, което се иска от нас, е да бъдем модел за подражание на поколения напред.

Само ЦСКА!"

А правилата са следните:

1. Пей и подкрепяй ЦСКА през целия мач!

2. Слушай внимателно инструкциите на човека с мегафона!

3. Спазвай организацията при хореографии и общи инициативи!

4. Подкрепяй винаги на 100% дори и резултатът да не ти харесва!

5. Не идвай пиян или в неадекватн осъстояние!

6. Не снимай и не стой на телефона, когато секторът пее - има кой да снима вместо теб!

7. Не цапай, не троши, не унищожавай! Пази нашия дом!

8. Не чопли семки и не хвърляй боклуци в сектора! Остави мястото си така, както искаш да го намериш на следващия мач!

9. Не лепи стикери по тадиона и не драскай! Стикерите са част от нашата пропаганда, но само извън стадиона.

10. Не хвърляй предмети към терена!

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