Селекционерът на Португалия: И на майката на Роналдо ли трябва да отговарям?
Долорес Авейро нападна треньора заради "лъжата" към нейния син
Селекционерът на Португалия Жорже Жезус успя някак да запази спокойствие в понеделник вечер, когато пресконференцията му преди мача с Уелс днес от 19:45 часа в Лигата на нациите се превърна в разговор на тема "Кристиано Роналдо".
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Повод за това станаха думите на майката на суперзвездата - доня Долорес Авейро, която изрази задоволство от загубата на националния отбор с 1:4 от Дания в петък.
"Разбира се, че се радвам - каза пред спортна медия майката на Кристиано. - Така им се пада, след като излъгаха и се отнесоха лошо с момчето ми."
И това породи въпросите на пресконференцията към Жезус, който продължава да бъде хулен заради скандал с 41-годишния Роналдо през септември, който стана повод пък легендата да напусне лагера на Португалия. И след това се отказа да играе повече за родината.
"Наистина ли? Наистина ли това ме питате? Сега и на майката на Роналдо ли трябва да отговарям...? Невероятно, но - явно това е нивото, въпреки че имаме важен мач.
ОК, ето го отговорът. Уважавам много тази жена, тя е пожертвала много, за да отгледа децата си. Това мога да кажа.
Не знам кога всичко това ще спре. След като ме питате, трябва да ви отговарям по тази тема, но наистина ли ще продължим да си задаваме такива въпроси и през следващата година?"