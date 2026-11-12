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Българският селекционер Атанас Рибарски заяви, че обстановката в отбора е добра преди предстоящия мач срещу Исландия от група С4 в турнира на УЕФА Лига на нациите. Двубоят между България и Исландия е в петък от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Нашите са с 4 точки след първите си четири мача, а Исландия води с 8 в групата.

Националният треньор даде пресконференция преди срещата, като обясни защо от разширения състав на "лъвовете" отсъства капитанът на Левски Кристиан Димитров.

"В последния мач в Люксембург той не можа да вземе участие, а след това и с отбора си също не успя да вземе участие. За всеки един футболист, който се намира в този разширен списък, преди всичко е важно на колко процента би бил готов да играе и в двата мача - каза Рибарски. - Факторите, които се взимат предвид, са както от гледна точка на състезателя, така и от гледна точка на нашия отбор.

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При група от 21 полеви състезатели и трима вратари не можем да вземем всички. Това отваря вратарите за по-млади момчета и дълбочина в състава. Имаме по-малко от една година за европейските квалификации. Така че, до тогава това са хората, включително и той. Надяваме се до тогава да имаме по-ясна представа на кого може да се разчита.

За съжаление малко са играчите, които играят в топ 5 първенствата. Валентин Антов например се връща след контузия и влезе в последните 11 мача само един път. Чух се с него. Надявам се да започне да играе. Без значение кой ще е селекционер, той е страхотна опция и би бил много ценен за съблекалнята.

В тези два дни обърнахме внимание както на играта с топката, така и на играта срещу топката. Хубаво е, че създадохме ситуации, но негатив е, че и допуснахме ситуации пред нашата врата в последните два мача. Изправяме се срещу отбор, който може да вкарва голове. Ще акцентираме върху компактността и когато загубим топката, да бъдем по-осторожни. Акцентирахме върху нещата, които се получиха в мача с Люксембург."

Полузащитникът на Лийдс Илия Груев акцентира върху компактната игра на отбора в защита и ефективността в нападение като важни компоненти за успех в предстоящия мач на "лъвовете" срещу Исландия от турнира на УЕФА Лига на нациите.

Ето избрано от халфа:

"Мисля, че стартирахме добре в Рейкявик (при загубата от този съперник с 0:3 - б.р.). Имахме възможности да вкараме. Ако бяхме вкарали първия гол, мачът можеше да се развие по друг начин. Важно е да сме концентрирани във всичките 90 минути. Да не допускаме грешки. Да защитаваме компактно и мисля, че ако успеем и се възползваме от нашите възможности, имаме шанс да ги победим

Добре се чувствам. Влизам все повече в ритъм и се радвам, че пак съм тук с националния отбор. Зарадвах се, че направих първата крачка пак да играя за Лийдс във Висшата лига. Надявам се да играя все повече минути."

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