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Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски даде любопитно интервю за БФС, в което разказа за себе си.

Национален отбор

Рибарски се наложи да поеме по спешнсот националите след уволнението на Александър Димитров и изведе тима в два мача в турнира от Лигата на нациите - загуба с 0:3 от Исландия и победа с 1:0 над Люксембург.

В последствие ръководството на родния футбол реши да го остави да води тима до края на турнира.

Рибарски разказа, че като дете се е възхищавал към Трифон Иванов, а много за треньорската професия е научил от Ферарио Спасов.

"Като дете бях най-малкият за възрастта си. Мислех си, че съм нападател, когато играех в квартала и на улицата. Треньорите обаче ме преквалифицираха и взе, че ми хареса. Един от кумирите Трифон Иванов ми също играеше на тази позиция", спомня си той.

"За мен Ферари Спасов беше истински човек. Личност, която, без да те дирижира, те кара да погледнеш нещата от другата страна. Да осъзнаеш, че понякога можеш да грешиш, а друг път да си прав. Беше изключително уравновесен. Имаше дарбата да открива таланти и да извлича максимума от тях, за да успеят", разказва Рибарски.

Вижте цялото интервю във видеото.

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