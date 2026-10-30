Наставникът с първо по-голямо интервю, след като бе назначен да води националния отбор

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Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски даде любопитно интервю за БФС, в което разказа за себе си.

Рибарски се наложи да поеме по спешнсот националите след уволнението на Александър Димитров и изведе тима в два мача в турнира от Лигата на нациите - загуба с 0:3 от Исландия и победа с 1:0 над Люксембург.

В последствие ръководството на родния футбол реши да го остави да води тима до края на турнира.

Рибарски разказа, че като дете се е възхищавал към Трифон Иванов, а много за треньорската професия е научил от Ферарио Спасов.

"Като дете бях най-малкият за възрастта си. Мислех си, че съм нападател, когато играех в квартала и на улицата. Треньорите обаче ме преквалифицираха и взе, че ми хареса. Един от кумирите Трифон Иванов ми също играеше на тази позиция", спомня си той.

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"За мен Ферари Спасов беше истински човек. Личност, която, без да те дирижира, те кара да погледнеш нещата от другата страна. Да осъзнаеш, че понякога можеш да грешиш, а друг път да си прав. Беше изключително уравновесен. Имаше дарбата да открива таланти и да извлича максимума от тях, за да успеят", разказва Рибарски.

Вижте цялото интервю във видеото.

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