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Скромният Флийтууд Таун сътвори една от най-големите сензации в историята на турнира за Купата на лигата.

Намиращ се на 18-о място в четвъртото ниво на английския футбол, Флийтууд отстрани шампиона Арсенал след невероятна драма с дузпи.

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Двубоят в едноименното 26-хилядно градче завърши наравно 1:1, след което скромният тим се наложи с 5:3 при дузпите.

Говорим за класически дуел между "Давид и Голиат", защото Флийдууд Таун играе на петхиляден стадион и се бори за своето оцеляване в професионалния английски футбол, докато от другата страна е действащият шампион, лидер в класирането и финалист в Шампионска лига Арсенал, който противно на всякаква логика се оказа от страната на губещите.

А иронията е, че това се случи на стадион "Хайбъри", каквото е името на арената във Флийтууд, подобно на легендарния стар стадион на Арсенал.

Подценяването и рокадите в състава в никакъв случай не могат да са оправдание за Арсенал, защото тук говорим за огромна разлика в класите на съперниците. Не става въпрос за опонент от втора дивизия, а от четвърта, при това на 18-ото място.

Снимка: АР/БТА

Флийтууд Таун шокира своя домакин с гол в 21-ата, а в 50-ата вратарски гаф позволи на Арсенал да изравни.

Макар с петте си смени Микел Артета да пусна своите многомилионни звезди, опитвайки да избегне срама, Арсенал така и не успя да сътвори обрат, а това означаваше директно преминаване към изпълнение на дузпи.

При тях играчите на Флийтууд бяха безкомпромисни - 5 от 5, докато за Арсенал Бруно Гимараеш пропусна и това се оказа фатално.

Снимка: АР/БТА

Разбира се, Купата на Лигата в никакъв случай не е сред приоритетите на Арсенал през сезона, но начинът на отпадане срещу този съперник ще останат в историята като една от най-големите, ако и като най-голямата сензация.

Любопитното е, че тази вечер се изиграха два от осемте осминафинала, като на четвъртфинал се класираха отбори от третото и четвъртото ниво на английския футбол.

Освен Флийтууд Таун, в следващата фаза е и третодивизионният Брадфорд Сити, който спечели с 2:0 срещу Питърбро.

Останалите шест четвъртфиналисти ще са неизменно от Висшата лига, защото всеки останал осминафинал противопоставя само отбори от елита.

Снимка: АР/БТА

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