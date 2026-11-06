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Дивок Ориги влезе да учи в Бизнес секцията на Харвард, за да търси път в друга кариера след края на футболната. Белгийският нападател, който е легенда за феновете на Ливърпул заради куп решаващи голове с червения екип, винаги е бил различен от типичния образ на елитен футболист.

"Наистина го исках и накрая са случи - написа Ориги в социалните мрежи под снимка как слуша поредната лекция. - Голямата ми страст винаги е била модата и искам да науча всичко за индустрията и за нейната история."

Ориги игра за Ливърпул седем сезона, като вкара голове, останали в историята на клуба.

Той се разписа два пъти при незабравимия обрат срещу Барселона в полуфинала от Шампионската лига (4:0 след 0:3 в първия мач), а след това вкара и на финала срещу Тотнъм (2:0) за триумфа в турнира през 2019-а.

В добавка легендарни са изявите му в градското дерби с Евертън, в което също заби няколко победни попадения.

За него феновете имат специална песен, а транспарантът "Футболът е нищо без Ориги" стана култов и вайръл в социалните мрежи през годините. 

Снимка: Инстаграм

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