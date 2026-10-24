"ПФК Септември (София) приветства Младен Кашчелан начело на представителния отбор! В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор", информираха от клуба в социалните мрежи.
43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал (Тула), Тосно, Тамбов и Балтика. Кашчелан познава и българския футбол — през сезон 2011/2012 е част от състава на Лудогорец, който печели шампионската титла и Купата на България.
Треньорският му път преминава през щаба на Пари Нижни Новгород, където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на Сокол (Саратов). Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година.
Пожелаваме на Младен Кашчелан здраве, успешна работа и много поводи за радост начело на нашия отбор! Добре дошъл в Септември, Младен", написаха още от ПФК Септември.