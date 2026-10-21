Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Поредна порция футболни сблъсъци от тежка категория предлага програмата на Шампионската лига за сряда вечер. Безспорно с най-голям интерес е очакван мачът между първенците на Германия и Англия.

Шампионска лига

От 22 часа на "Алианц Арена" Байерн приема Арсенал (пряко по bTV Action) с традиционно успешна домакинска статистика срещу този съперник. Арсенал има само 1 победа в последните си 7 гостувания там, като е загубил 5 от тях (включително последния си мач с 0:1 през пролетта на 2024 г.).

Баварците влизат в мача в страхотно настроение, след като през уикенда разгромиха РБ Лайпциг с 6:1 в Бундеслигата. Отборът на Венсан Компани няма загуба в първите си 10 мача от сезона във всички турнири.

Проблем за тях обаче ще е липсата на трайно контузения Джамал Мусиала, а Майкъл Олисе е наказан заради червен картон. Заради проблем с крака до последно под въпрос ще е Мануел Нойер.

"Артилеристите" пък записаха минимална победа с 1:0 като гост на Нотингам Форест в неделя. В Шампионската лига те имат пълен актив от 6 точки след победи над Наполи (1:0) и Лил (3:0).

Микел Артета няма нови проблеми след уикенда, но аут остават защитниците Уилям Салиба и Пиеро Хинкапие.

С повишено внимание ще бъде и мачът на Реал Мадрид срещу РБ Лайпциг (от 22 ч. по Ring.bg).

В Испания сигурни: Реал вече е готов с наследник на Моуриньо
Виж още В Испания сигурни: Реал вече е готов с наследник на Моуриньо

Испанският гранд е с пълен актив от началото на кампанията в Шампионската лига, но на вътрешната сцена се представя неубедително и изостава на 6 точки от Барселона. Двубоят срещу немския тим идва точно преди Ел Класико, а Моуриньо има нужда от категорична победа, за да успокои поне малко страстите, които ескалираха чак до писания за евентуална негова смяна със свободния Дидие Дешан.

ПРОГРАМАТА ЗА ВЕЧЕРТА

19:45 ч. Комо - Манчестър Юнайтед (по bTV Action)

19:45 ч. Лил - Галатасарай (по Ring.bg)

22:00 ч. Байерн Мюнхен - Арсенал (по bTV Action)

22:00 ч. Реал Мадрид - РБ Лайпциг (по Ring.bg)

22:00 ч. Интер Милано - Шахтьор Донецк

22:00 ч. Астън Вила - Викинг

22:00 ч. Бетис - Фейенорд

22:00 ч. Спортинг Лисабон - ЛАСК Линц

22:00 ч. Брюж - Ланс

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126275
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5142
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4132
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2070
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3265
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1193
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1473