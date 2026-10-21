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Поредна порция футболни сблъсъци от тежка категория предлага програмата на Шампионската лига за сряда вечер. Безспорно с най-голям интерес е очакван мачът между първенците на Германия и Англия.

От 22 часа на "Алианц Арена" Байерн приема Арсенал (пряко по bTV Action) с традиционно успешна домакинска статистика срещу този съперник. Арсенал има само 1 победа в последните си 7 гостувания там, като е загубил 5 от тях (включително последния си мач с 0:1 през пролетта на 2024 г.).

Баварците влизат в мача в страхотно настроение, след като през уикенда разгромиха РБ Лайпциг с 6:1 в Бундеслигата. Отборът на Венсан Компани няма загуба в първите си 10 мача от сезона във всички турнири.

Проблем за тях обаче ще е липсата на трайно контузения Джамал Мусиала, а Майкъл Олисе е наказан заради червен картон. Заради проблем с крака до последно под въпрос ще е Мануел Нойер.

"Артилеристите" пък записаха минимална победа с 1:0 като гост на Нотингам Форест в неделя. В Шампионската лига те имат пълен актив от 6 точки след победи над Наполи (1:0) и Лил (3:0).

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Микел Артета няма нови проблеми след уикенда, но аут остават защитниците Уилям Салиба и Пиеро Хинкапие.

С повишено внимание ще бъде и мачът на Реал Мадрид срещу РБ Лайпциг (от 22 ч. по Ring.bg).

Испанският гранд е с пълен актив от началото на кампанията в Шампионската лига, но на вътрешната сцена се представя неубедително и изостава на 6 точки от Барселона. Двубоят срещу немския тим идва точно преди Ел Класико, а Моуриньо има нужда от категорична победа, за да успокои поне малко страстите, които ескалираха чак до писания за евентуална негова смяна със свободния Дидие Дешан.

ПРОГРАМАТА ЗА ВЕЧЕРТА

19:45 ч. Комо - Манчестър Юнайтед (по bTV Action)

19:45 ч. Лил - Галатасарай (по Ring.bg)

22:00 ч. Байерн Мюнхен - Арсенал (по bTV Action)

22:00 ч. Реал Мадрид - РБ Лайпциг (по Ring.bg)

22:00 ч. Интер Милано - Шахтьор Донецк

22:00 ч. Астън Вила - Викинг

22:00 ч. Бетис - Фейенорд

22:00 ч. Спортинг Лисабон - ЛАСК Линц

22:00 ч. Брюж - Ланс

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