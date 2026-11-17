Треньорът на националния отбор на Нидерландия по футбол Шави заяви, че липсата на дух в състава може да се окаже решителна в най-важните двубои. "Оранжевите" претърпяха първо поражение под негово ръководство - 0:5, при гостуването на Германия в група А2 от Лигата на нациите.
Нидерландският тим се класира за четвъртфиналите, въпреки че претърпя най-сериозното си поражение в историческото съперничество с четирикратните световни шампиони.
"Ако нямаме дух, тогава е невъзможно да се играем на най-високо ниво. Преди три дни изиграхме невероятен мач по отношение на (нашите) ценности, а сега беше точно обратното. Ще започнем да градим от днес, ще се поучим от тази ситуация и ще се извиним на нашите привърженици, защото показахме най-лошото си лице, а преди три дни - най-доброто", заяви Шави пред медиите след двубоя в Берлин.
Миналата седмица Нидерландия спечели със 7:0 на свой терен срещу Гърция и тогава си гарантира участие в елиминациите на турнира.