Председателят на Съвета на директорите в Левски Фелипе Берлинер е категоричен, че клубът настоява пред УЕФА за изхвърлянето на Олимпик Марсилия от Лига Европа и присъждането на служебна победа за "сините".

"Трябва да има тежко наказание от УЕФА за Олимпик Марсилия. Ние бяхме гости на този стадион и те са отговорни за гарантирането на нашата сигурност заедно с френските власти и се провалиха. Аз вярвам, че Олимпик Марсилия трябва да бъде изхвърлен от Лига Европа, но е много по-важно, че "Велодром" не трябва да бъде допускан да бъде домакин на футболни мачове, докато не бъдат въведени нови мерки за сигурност. Разбирам, че стадионът е в пробация за домакински мачове. Това изобщо не им помага", сподели Берлинер в интервю за предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

"Поискахме от УЕФА незабавно след мача анулиране на резултата, служебна загуба за Марсилия и три точки за Левски. Няма никакъв начин някой да спори, че да играеш мач, когато нашите футболисти излязоха на стадиона видяха местата, където са техните семейства и екипът на отбора да играят футбол при тези емоции и при всичко, което се случва", добави той.

"Реалността е, че съм бесен от случилото се и разбирам реакцията на феновете. Тя е нормална. Те са бесни не само на клуба, а и на французите. Нашите фенове несправедливо бяха нападнати в чужда държава, която не успя да им осигури сигурност. От тази гледна точка, мога да кажа, че трябва да работим заедно - като клуб, с привържениците, с българските власти, в сътрудничество с френската полиция и УЕФА, за да може да има правда за пострадалите фенове и отговорните за случилото се да платят цената", каза той.

"По отношение прекратяването на мача, опитахме! Много усърдно се опитахме да го спрем преди началото и на полувремето! Сигурността на феновете ни е приоритет, по-важен от какъвто и да е резултат, от каквито и да е глоби. Това е топ приоритет. Бяхме информирани от делегата на УЕФА и от френската полиция, че спирането на мача би предизвикало още повече насилие, защото поне по време на срещата хората биха я гледали, биха се разсейвали. Много е лесно впоследствие да казваме какво е трябвало да се случи. Но тогава боравехме с ограничена информация за обстоятелствата. Щеше да бъде безразсъдно от наша гледна точка да пренебрегнем препоръките на експертите по сигурността, които казаха да не го правим, защото това може да постави нашите фенове под по-голям риск. Тогава на момента трябваше да се взимат решения и специалистите ни посъветваха какво да се направи. Ние сме на чуждо място, на техния стадион. Те са специалисти там, а не ние", обясни бразилецът.

"Умоляваме хората да работят единни за това нещо. Нещата не се случват от днес за утре. За 24 часа няма как да се случат. Нашият приоритет в момента е и последният фен на Левски да се прибере безопасно в България. Аз лично бях там от самото начало, откакто хаосът настъпи и разбрахме какво се случва. Даниел Боримиров се опита да спре мача, аз отидох при колегите от УЕФА и ми казаха, че било дребен инцидент, а беше пълен хаос. Ще направим всичко, за да има справедливост за нашите фенове. Клубът ще направи всичко по силите си да постигне тези неща Не може да гарантираме, че това ще се случи", каза той.