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Шефът на португалския футбол Педро Проенса отново се появи в национален ефир, за да говори по най-горещата тема в страната. А тя е свързана със скандала около Кристиано Роналдо, напуснал самоволно лагера на националния отбор в разгара на цикъла от четири мача в Лигата на нациите.

Легендарният нападател каза своето мнение в специално изявление и обвини селекционера Жорже Жезус, че не е изпълнил обещания към него.

Федерацията обяви, че е започнала стандартна дисциплинарна процедура, а идеята е Кристиано да се върне в отбора, но това не е на всяка цена. А и - любопитно, не спомена нито веднъж името му, а го наричаше просто "капитана".

"Имахме четири много важни мача и не исках да говоря, докато не ги изиграем - каза Проенса пред тв канала RTP. - Спечелихме и четирите, а целта ни е само една - титлата в Лигата на нациите.

Треньорът ни има ясна идея, а в лагера всичко е спокойно. Всеки каза своето мнение - и аз, и треньорът, и капитанът ни.

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Сега е време за спокойствие и разумни решения. Всички искаме да върнем капитана ни в отбора. Има стандартен процес на разглеждане на всичко, което се е случило в лагера. Треньорът ни вече ясно каза, че е готов да приеме капитана обратно, стига той да има желание за това и да е физически и спортно-технически готов да играе.

Ключово е капитанът ни да е напълно отдаден за това да играе отново за националния отбор. Той винаги се е чувствал най-добре именно там, щастлив е там."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.