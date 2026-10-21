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Ертугрюл Доган, президентът на Трабнзонспор, е един от общо 147 футболни функционери в Турция, които получиха забрани за период от 45 дни от страна на местната футболна федерация. Причината? Нарушаване на правилата за залози.

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Трабзонспор е един от съперниците на ЦСКА в Лигата на конференциите, като предстои да гостува в София в края на ноември с египетската суперзвезда Мохамед Салах в състава си.

Доган и останалите 146 души няма да могат да изпълняват задълженията си, свързани с футбола за периода от наказанието.

Според правилата на турската футболна федерация, както и тези на ФИФА и УЕФА, играчи, треньори, съдии и ръководители имат забрана да участват по какъвто и да е начин в залози, свързани с мачове.

През септември общо 448 души получиха временни санкции, а в крайна сметка тези, сдобили се със същинско наказание, са 147 на брой.

Скандалът с участие в залози на множество хора от турския футбол избухна в края на миналата година, когато 149 съдии и 1204 футболисти бяха наказани.

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