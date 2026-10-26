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Жозе Моуриньо направи това, което винаги е правил най-добре във футбола - скъса написан предварително сценарий и го хвърли в коша. Реал Мадрид отиде от позицията на огромен аутсайдер - според букмейкъри и анализатори, в Барселона за поредното издание на Ел Класико, но си тръгна със славна победа - 2:1.

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Специалния се плъзна на колене по терена в свой стил след победния гол на Килиан Мбапе минути преди края, а след това небрежно размаха юмрук пред феновете на домакините.

Това е шесто поредно дерби Барселона - Реал, което Жозе не губи. Серията продължава след първия му престой, а когато си тръгна от "Бернабеу" преди 13 години, португалецът бе непобеден в последните пет сблъсъка с големия враг.

Само още двама души в историята на Реал могат да се похвалят с такава поредица: Мигел Муньос (1962-65 г.) и Висенте дел Боске (2001-03 г.). Ако не падне и в следващия сблъсък с каталунците, Моуриньо ще стане №1.

Реал печели дербито едва за втори път в последните 8 издания, при това в момент, в който това не се очакваше. Барселона стартира с 9 поредни победи в първенството и отвори разлика от 6 точки пред Мадрид.

В неделя вечер заплахата бе да стане 9 т. и изоставането да е огромно, но вместо това авансът на лидера се стопи наполовина - само на три точки.

"По мое мнение Реал не играе, за да победи Барселона в Барселона. Реал играе, за да спечели титлата - каза Жозе след гръмката победа. - Има мачове, които печелиш с късмет, с един-два щастливи момента. Ние обаче тази вечер спечелихме с огромно спокойствие, с огромно желание и напълно заслужено.

Играчите работиха невероятно здраво и всеки излезе само с мисълта да победим. Те заслужават огромна похвала и те са героите на този мач."

На върха в класирането на Ла Лига стана интересно.

Барса води с 27 точки, Атлетико Мадрид има 25, а Реал е с 24.

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