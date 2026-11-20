Легендата разкри, че футболистът е искал някой от централата да поеме вината с лъжесвидетелство

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Легендата Андрий Шевченко изригна гневно срещу Микайло Мудрик, националния футболист на Украйна, който в четвъртък си позволи да обвини федерацията на страната за това, че бе уличен с допинг преди 2 години.

Носителят на "Златна топка" Шева, който сега е президент на Украинската федерация, публикува официален отговор по темата и не спести нищо на крилото. Мудрик се завърна на терена и е под наем в Тотнъм от Челси.

"Това са напълно неверни изявления - обясни Шевченко. - Хората около футболиста работят непрофесионално и е време да дадем някои отговори.

Негови представители на няколко пъти опитват да ни предлагат вариант, при който ние да поемем вината за положителната му проба. Да определим човек от федерацията, когото да обявим за виновник. Това няма как да се случи. Противоречи на моите принципи, както и на тези на украинския футбол.

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Направихме разследване, потърсихме всякакви възможни информации и няма никакво доказателство забраненото вещество, попаднало в организма на футболиста, да има нещо общо с мач на националния отбор или лагер с него.

Очаквам Микайло или да се извини публично за обвиненията към федерацията, или да приложи доказателства за това, че федерацията има нещо общо с допинг пробата му. Възможно е той и хората му да са провели по-качествено разследване от нашето... Не сме чули или видели такива доказателства, но ако ги има, нека ги видим."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.