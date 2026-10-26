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Бившият футболист на Арсенал и Ливърпул Джърмейн Пенант е бил нападнат от куче в Лондон, след което е получил повече от 50 шева в болница. 43-годишният англичанин сам съобщи за инцидента, който се е случил по време на разходка на собствените му домашни любимци.

Пенант е бил в парка с двете си кучета, когато върху него се е нахвърлила немска овчарка и го е нахапала по крака. Някогашния младежки национал на Англия се е опитал да защити едно от своите животни.

Всъщност именно Кинг, едно от двете кучета на финалиста в Шампионска лига от 2007-а, спасява собственика си от по-сериозни последствия.

"Нападна ме немска овчарка, опитах се да защитя Кинг, а овчарката захапа крака ми и не ме пускаше. Но в крайна сметка именно Кинг се намеси, а ако не се беше случило, последствията щяха да са ужасяващи за мен. Той бе целият в кръв, която в последствие се оказа, че е моя", каза Пенант пред The Sun.

И добави, че е имал нужда от 50 шева, като след това и качи снимка на превързания си крак в социалните мрежи.

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В момента той е един от многото футболисти, които работят като анализатори - в случая за Talksport.

Пенант има 231 мача в Премиър лийг за Арсенал, Лийдс, Бирмингам Сити, Ливърпул, Портсмут и Стоук Сити. В криерата си на два пъти печели "Къмюнити шийлд", съответно с лондончани и мърсисайдци, а също така има загубен финал в Шампионска лига с Ливърпул, както и загубен такъв за Купата на Англия по време на периода си в Стоук.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.