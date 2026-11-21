Играчите на двата отбора не бяха на нивото на своите фенове

223 Снимка: БТА

Спартак и Черно море завършиха наравно 0:0 във второто издание на варненското дерби през сезона.

Битката за морската ни столица отново предложи страхотни емоции по трибуните, където двете публика бяха изпълнили трибуните и не спряха да подкрепят отборите си.

Хореографии и пирошоу отново украсиха дербито, но за съжаление на терена не видяхме нещо, което да отговаря на нивото на феновете.

Нулевото реми бе напълно логично, след като двата отбора не създадоха почти нищо интересно пред двете врати.

Доста битка и нерви, малко футбол и сякаш два отбора, които предпочитаха да не загубят дербито, а не се опитваха да го спечелят.

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Снимка: БТА

Любопитното е, че това бе трето поредно варненско дерби, което Спартак не само не губи, но и не допуска гол от Черно море.

Най-футболният момент в днешния мач бе отмененият гол на Георги Лазаров през първата част, когато родният национал получи отличен пас от Селсо Сидни и вкара, но попадението бе отменено заради минимална засада.

Така след 15 кръга Черно море е временно на деветото място с 14 точки, докато Спартак е с три повече на седмата позиция.

Снимка: БТА

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