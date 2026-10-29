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Ливърпул е на четвъртфинал за Купата на лигата, след като изхвърли Челси като домакин. "Червените" спечелиха с 6:5 след дузпи, а в редовните 90 минути резултатът бе равен - 1:1.

Сензация за историята: Опашкар от четвърта дивизия изхвърли Арсенал от Купата на лигата
Виж още Сензация за историята: Опашкар от четвърта дивизия изхвърли Арсенал от Купата на лигата

"Сините" от Лондон поведоха с гол на Морган Роджърс от дузпа в 40-ата минута на равностойно първо полувреме, но само три минути по-късно 11-метров удар имаше и за "червените". Коди Гакпо не сбърка - 1:1.

През втората част положения имаше и за двата тима, но повече попадения нямаше. И дойдоха дузпите.

Това е пети случай, в който Ливърпул и Челси бият дузпи и решават турнирен мач по този начин от 2007 г. насам. И за пети път победата е за отбора от Града на "Бийтълс". Полуфинал в Шампионската лига, финал за Суперкупата на Европа, финали в турнирите за Купата на ФА и Купата на лигата в Англия - това бяха предходните дуели. И тогава, и тази вечер, Ливърпул се радваше.

Сензация за историята: Опашкар от четвърта дивизия изхвърли Арсенал от Купата на лигата
Виж още Сензация за историята: Опашкар от четвърта дивизия изхвърли Арсенал от Купата на лигата

Двата тима биха по 8 дузпи, като първи сбърка Валентин Барко от Челси, а след него Костас Цимикас от Ливърпул получи шанс да затвори мача. Но също пропусна.

След това Райън Гравенберх не бе точен, а "мачбол" се отвори пред Емега от гостите, но и той не успя.

За да дойде решаващият удар на Уесли Фонана от Челси, който прати топката над вратата (снимката горе) и победата отиде за домакините.

Носителят на трофея Манчестър Сити също е на четвъртфинал, след като също мина през рулетката на дузпите срещу Брайтън - 2:2 в редовните минути, 4:3 след ударите от 11 метра.

Борнемут елиминира Астън Вила с 3:0, Кристъл Палас би като гост Фулъм с 1:0, а Съндърланд отстрани Брентфорд с 3:2 на свой терен.

Жребият за четвъртфиналите:

Ливърпул - Борнемут

Кристъл Палас - Съндърланд

Манчестър Сити - Брадфорд (трета дивизия)

Флитууд (четвърта дивизия) - Евертън или Нюкасъл.

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