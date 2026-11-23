Клубът може да се насочи към развиването на млади играчи

1454 Снимка: БТА

Един от водещите клубове в родния футбол - ЦСКА 1948, може за пореден път да промени курса на своето развитие, пише "Тема Спорт'.

Според информациите от зимата родният вицешампион ще свие драстично бюджета и ще се раздели със своите скъпоплатени чужденци, които не са никак малко.

В редиците си ЦСКА 1948 има национали на Грузия, Боливия, Тунис и Мавритания, футболист с опит в Бундеслигата, както и още няколко чужденци с прилични за родния футбол визитки, които несъмнено играят за сериозно възнаграждение.

С това индивидуално качество ЦСКА 1948 неслучайно завърши на второ място през миналия сезон, а през този отново е претендент за призовите места.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това обаче може да се промени коренно, защото според информациите ЦСКА 1948 поема по нов курс и той ще е насочен към изграждане на млади български състезатели, а със скъпоплатените чужденци предстои раздяла.

Вероятно това обяснява отсъствието на доста от основните играчи по време на вчерашния мач във Враца, в който ЦСКА 1948 направи разочароващо 1:1 с Ботев.

Ако това се случи, то ЦСКА 1948 за пореден път ще промени курса си на развитие откакто е в елита. В даден момент клубът разчиташе почти изцяло на български играчи и имаше много силен втори и трети състав във Втора и Трета лига.

След това постепенно се започна с привличане на качествени чужденци, за да се стигне и до закриването на втория и третия тим, а в състава да личат доста скъпоплатени играчи, които превърнаха ЦСКА 1948 в основен фактор в първенството.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.