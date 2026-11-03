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Галатасарай постигна важна победа над Щутгарт в Истанбул в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Турският тим се възползва от силното си начало и поведе с два гола още през първото полувреме, като основен герой за домакините беше Алексей Батраков (12', 15'), постигайки втори успех в турнира за тази година.

За турския тим това е втори успех в основната фаза на турнира, докато Щутгарт допусна първо поражение в надпреварата, след като започна кампанията с две победи и равенство. В следващия кръг Галатасарай ще гостува на Интер на 25 ноември, а Щутгарт ще приеме Вердер Бремен в Бундеслигата преди следващия си европейски двубой.

В другия ранен двубой от програмата Спортинг Лисабон победи Шахтьор Донецк с 1:0 на "Стамфорд Бридж" в Лондон. Иса Думбия отбеляза единственото попадение в 59-ата минута, а Руй Силва се отличи с важни спасявания и помогна на португалците да запазят преднината си.

С третата си победа в четири мача Спортинг събра девет точки, докато Шахтьор остана с четири след второ поредно поражение в турнира. В следващия кръг на 25 ноември лисабонските "лъвове" приемат Манчестър Юнайтед, а украинският състав е домакин на Фенербахче.

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