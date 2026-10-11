Сити не се стресна от враждебния "Анфийлд" и разби Ливърпул
3:0 насред дома на мърсисайдци задълбочи кризата при Андони Ираола
Манчестър Сити разби Ливърпул с 3:0 насред "Анфийлд" в първия мач за "гражданите", след като те бяха признати за виновни по 114 обвинения за измами.
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"Гражданите" на Енцо Мареска се възползваха от червен картон на Райън Гравенберх и вкара три гола на историческия си опонент през второто полувреме, като изобщо не се стреснаха от враждебната атмосфера в града на "Бийтълс". Срещата бе от шестия кръг на Висшата лига.
Феновете на Ливърпул освиркваха лидера в класирането в хода на целия мач и издигнаха десетки обидни банери, с които да уязвят своя съперник. Това обаче не донесе особено предимство на отбора им.
Първото полувреме не предложи кой знае колко голови положения и освен че двата отбора играха предпазливо, действията им в атака бяха с много брак.
Всичко се промени в началото на втората част, като пред двете врати се получи вихрушка. Ливърпул осъществи сериозен натиск и отправи няколко опасни удари - точни и неточни. Младият Люис Кумас и Райън Гравенберх бяха най-близо до гола, като и Джанлуиджи Донарума трябваше да се намесва.
За Ливърпул всичко се срина в 62-ата минута. Гравенберх направи необмислено действия срещу Жереми Доку и беше изгонен с в тори жълт картон.
Само три минути по-късно Сити поведе. Доку опита удар, получи се рикошет и топката попадна в Ерлинг Холанд, който отбеляза, след като пет минути по-рано направи огромен пропуск сам срещу вратаря.
В 68-ата минута резултатът вече беше 2:0. Неудържимият Доку вкара много красив гол с фалцов удар в горния ляв ъгъл. В 79-ата минута и Райън Шерки се записа сред голмайсторите след двойно подаване с Йошко Гвардиол и фамозен финт срещу Жереми Фримпонг - 3:0.
Този успех оставя Сити на върха в класирането с актив от 18 точки, на 3 пред шампиона Арсенал. Ливърпул е вече девети с едва 9 точки.